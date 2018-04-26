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26 апр 2018

В России появится еще одна китайская марка

В России появится еще одна китайская марка

Когда-то компания Great Wall была известна лишь копиями японских внедорожников и пикапов, причем весьма посредственного качества. Сегодня это крупнейший частный автопроизводитель Китая и единственная автокомпания Поднебесной, чьи акции торгуются на бирже.

В рамках автосалона в Пекине компания представила концепт своего «люксового» подразделения WEY: электрический кроссовер с системой автономного вождения наивысшего пятого уровня. Но гораздо интереснее заявление, которое сделала генеральный директор Great Wall Ван Фэннин для российских журналистов.

По ее словам Great Wall выведет автомобили суббренда WEY на российский рынок. Произойдет это не ранее 2020 года, но не позднее 2025 года. Автомобили планируется импортировать из Китая, но Фэннин не исключает и их локализации: компания строит завод в Тульской области, где будет собирать кроссоверы Haval.

Суббренд WEY был создан Great Wall в 2016 году. В компании говорят, что автомобили имеют японское качество, но продаются по цене корейских конкурентов. Пока в гамме только два купе-кроссовера: VV5 и VV7. Оба они оснащены 2-литровым турбомотором. У «старшей» модели его мощность составляет 234 л.с., а у VV5 — 197 л.с. Обе модели довольно богато оснащены: кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, виртуальная приборная панель, мультимедийная система с большим экраном.

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При написании новости использовалась информация:
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