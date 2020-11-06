В России появится государственный навигатор

Минтранс России создаст федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД), об этом сообщает агентство ТАСС

Минтранс решил создать Федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах, или ФГИС НАД. Данные о новой платформе, которая не будет зависеть от карт «Яндекса» и Google, обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок. В объявленном в середине октября тендере указано, что в разработку единого российского навигатора будет вложено 48 миллионов рублей, а исполнителем станет подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Планируется, что система будет создана к 2027 году.

ФГИС НАД будет получать данные от дорожных IT-сервисов, объединять их с регулярно обновляющимися картами дорог, а также следить за автомобилями с помощью ГЛОНАСС. На сегодняшний день российские навигационные сервисы опираются во многом на карты «Яндекса» и американского Google. По мнению экспертов, создание конкурентоспособной системы и потребует значительных вложений, причем не только единовременных: поддержка и регулярное обновление данных может обойтись государству в десятки миллионов рублей ежегодно.