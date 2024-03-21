В России появится новая марка Agron

Стало известно, что российская компания AGR Automotive Group зарегистрировала новый бренд под названием Agron. Вероятно, что под таким названием будут производится автомобили на заводе в Калужской области

Это только предположение, ведь бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, который также принадлежит AGR, отдан под выпуск корейский моделей Hyundai и Kia, которые ранее производились в России. Благодаря оставшимся машинокомплектам там налажена сборка автомобилей под брендом Solaris, а в частности четырех моделей HS (Hyundai Solaris), HC (Hyundai Creta), KRS (Kia Rio) и KRX (Kia Rio X).

Бывший завод Volkswagen в Калуге пока простаивает, есть вероятность, что автомобили марки Agron пропишутся именно там. Данную информацию компания официально не подтвердила.