В России появится новая платная трасса

Речь идет о магистрали "Москва-Казань". Стоимость новой четырехполосной трассы оценивается в 550 миллиардов рублей. Строительство дороги будет проходить в несколько этапов

Как сообщают Ведомости, премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной трассы Москва — Казань. Строительство дороги будет проходить в несколько этапов. Так, до конца 2024 г. работы будут завершены на участке из Москвы до Владимира и обход Казани, Срединный участок планируется построить к 2027. Стоимость новой четырехполосной трассы оценивается в 550 миллиардов рублей.

К слову, в августе этому проекту уже была предложена альтернатива. Тогда, в Минэкономразвития предложили вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а после этого точечно реконструировать трассу М7 Москва-Уфа. В ведомстве заявили, что такое решение позволит вдвое сократить расходы на проект