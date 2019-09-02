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2 сен 2019

В России появится новая скоростная трасса

В России появится новая скоростная трасса

Самое главное - она окажется бесплатной. Речь идет о магистрали между Краснодаром и Крымским мостом. Предполагается, что трасса будет сдана в эксплуатацию в 2022 году

Вопрос о строительстве новой бесплатной скоростной дороги пока что находится на стадии обсуждения. Сейчас Министерство транспорта, Росавтодор и госкомпания «Автодор», которая занимается платными трассами, пытаются обосновать вложения в этот проект. В Минтрансе считают, что строительство новой автодороги обойдётся дешевле, чем масштабная реконструкция существующей.

К слову о существующей дороге. Под этим термином подразумевается трасса А-289, которая проходит через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Её протяжённость – 150 км. Ежесуточно по ней проезжает примерно 36 тыс. машин. Причём из года в год нагрузка на эту трассу растёт. Росавтодор планировал провести ее реконструкцию до 2024 года. Однако и этот проект «завис» на стадии подготовки обоснования инвестиций. 

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