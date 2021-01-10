Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2021

В России появится новый знак

В России появится новый знак

Его предназначение – сообщать о действии комплексов видеофиксации, и здесь кроется некоторое коварство. Все дело в том, что подобный знак уже несет свою службу на дорогах страны.

Читатели Motorpage, знающие ПДД и значение дорожных знаков будут озадачены вопросом – зачем властям понадобилось создавать еще один дорожный знак, который обозначает место действия камер. Открываем лежащий под рукой сборник правил и убеждаемся – да, действительно есть такой – за номером 8.23. Однако, читаем дальше и видим разгадку – наш подопытный является информационной табличкой, которую нельзя устанавливать самостоятельно - только в пару к другому знаку, обозначающему, например, скоростной лимит.

Изучаемый новичок 6.22 «Фотовидеофиксация» уже имеет права полноценного дорожного знака, и может устанавливаться отдельно. Правила предписывают делать это минимум на расстоянии 150 метров от зоны контроля. Рекомендованное расстояние – 300 метров. Но эти условия касаются только расположения вне населенных пунктов. В поселениях же формулировки правил не указывают точного места установки знака, а лишь его заблаговременного расположения. Отметим, что знак может ставиться как у  стационарных, так и на мобильных камерах.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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