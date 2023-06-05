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5 июн 2023

В России появится очень дорогая дорога

В России появится очень дорогая дорога

Дорожное строительство в нашей стране получается очень масштабным – число магистралей неуклонно растет, как их размеры. Совсем скоро начнется строительство еще одной важной дороги, которая соединит Урал и юг нашей страны

На сегодняшний день магистраль известна под названием «Юго-западная хорда». Начало дороги будет положено в Екатеринбурге, а конец – в Краснодаре. При этом шоссе пройдет через Челябинск, Уфу, Тольятти, Саратов и Волгоград.  Сообщается, что после запуска время поездки между крайними мегаполисами сократится с 36 до 24 часов.

Какой будет средняя скорость на дороге – не сообщается. Зато мы знаем ориентировочную стоимость строительства, которая составит два триллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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