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13 дек 2017

В России появятся более двух десятков новых знаков

В России появятся более двух десятков новых знаков
Автор фото: Росстандарт

Росстандарт опубликовал Предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий местным властям установку более 20 новых знаков. ПНСТ будет действовать до ноября 2020 года, до момента, когда по итогам его введения будет разработан полноценный ГОСТ.

Стандарт вводит новые дорожные знаки и указатели, некоторые из которых были уже опробована на московских улицах в ходе экспериментов. Так, появятся совмещенные знаки, в которых будут объединены как сам знак, так и информационная табличка: например знак «Платной парковки» или «Парковка только инвалидов».

Кроме того, стандарт позволяет размещать табличку «Пропусти всех, и можешь поворачивать направо». Такие можно будет устанавливать на дорогах с низкой интенсивностью движения: в случае отсутствия помех водитель может повернуть на запрещающий сигнал светофора.

Также стандарт устанавливает ряд новых информационных знаков, например, обозначающих перекрестке с т.н. «вафельной разметкой», выезд в пределы которой в случае заторов запрещен. Появилась и новая информационная табличка «Глухие пешеходы»: ее будут устанавливать в местах потенциального скопления людей с нарушениями слуха.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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