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13 ноя 2019

В России появятся квадратные светофоры

В России появятся квадратные светофоры

Форм-фактор выбран не случайно. По мнению экспертов,  такой светофор будет лучше виден издалека

Новый вид светофоров разработал и планирует внедрить на российских дорогах экспертный центр Probok.net. Главным отличием от классических устройств стали квадратные световые деления. Светофоры разместят на российских дорогах в виде эксперимента, начиная с Москвы. По этому принципу, к примеру, в России испытывали вафельную разметку и дорожные знаки уменьшенного размера.

«Сейчас у современных светофоров круг встроен в квадрат, получается, что из-за этого мы теряем площадь свечения и дальность. Если даже в таких же светофорах мы будем делать квадраты, водители будут их лучше воспринимать» - заявил глава экспертного центра Александр Шумский. Кроме того, эксперт заявил, что информативность светофора возрастает на 40–50%.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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