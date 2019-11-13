В России появятся квадратные светофоры

Форм-фактор выбран не случайно. По мнению экспертов, такой светофор будет лучше виден издалека

Новый вид светофоров разработал и планирует внедрить на российских дорогах экспертный центр Probok.net. Главным отличием от классических устройств стали квадратные световые деления. Светофоры разместят на российских дорогах в виде эксперимента, начиная с Москвы. По этому принципу, к примеру, в России испытывали вафельную разметку и дорожные знаки уменьшенного размера.

«Сейчас у современных светофоров круг встроен в квадрат, получается, что из-за этого мы теряем площадь свечения и дальность. Если даже в таких же светофорах мы будем делать квадраты, водители будут их лучше воспринимать» - заявил глава экспертного центра Александр Шумский. Кроме того, эксперт заявил, что информативность светофора возрастает на 40–50%.