Минтранс вынес на обсуждение проект поправок в ПДД, который предусматривает появление двух новых знаков.

Отныне, так называемая «Велозона» будет обозначаться знаками 5.33.1 («Начало велозоны») и 5.33.2 («Конец велозоны»). На территории такой зоны велосипедисты будут иметь преимущество перед другими участниками дорожного движения. Так, например, они смогут использовать всю ширину проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.



Водителям же в таких зонах следует двигаться со скоростью 20 км/ч, с аккуратностью открыть двери, не поворачивать налево и не разворачиваться с трамвайных путей.



В Минтрансе объясняют необходимость введения этих знаков развитием общественных и пешеходных пространств, которое должно происходить без ущерба для безопасности дорожного движения.



Кроме того, в ПДД появится информационная табличка 8.9.2 (буквы «CD» в овале), обозначающая, что данные парковочные места предназначены исключительно для автомобилей дипломатов. Не секрет, что многие водители в зонах платной парковки оставляют свои автомобили у посольств и консульств, а в действующих ПДД нет соответствующих знаков, запрещающих это, потому никакой административной ответственности нарушители не несут. В Минтрансе утверждают, что из-за этого Россия нарушает международные соглашения о взаимном предоставлении парковочных мест.



Общественное обсуждение законопроекта продлится до 19 июня этого года.