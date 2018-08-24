В этом году были приняты поправки, увеличивающие госпошлину за выдачу водительских удостоверений (с 2000 до 3000 руб.) и свидетельств о регистрации транспортных средств (с 500 до 1500 руб.). Но повышение касалось только документов нового образца, содержащих информацию на электронном носителе

Такие документы в настоящее время не выдают. И как они будут выглядеть было неизвестно до момента публикации проекта приказа МВД с описанием водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового типа.

Оба документа получат дополнительные уровни защиты. Надпись «Водительское удостоверение» будет продублирована не только на французском, но и на английском (Permis de Conduire и Driving License соответственно). В правом нижнем углу появится рулевое колесо, которое будет менять цвет в зависимости от угла падающего света. С оборотной стороны водительского удостоверения исчезнет штрих-код снизу. Вместо него появится QR-код в левом верхнем углу.

Свидетельство о регистрации транспортного средства также претерпит изменения. Самое важное: по своим размерам оно будет таким же, что и водительское удостоверение (85,6х54 мм с закругленными краями). На нем также как и на водительском удостоверении название документа будет продублировано и на французском, и на английском языках. При этом, если обычное свидетельство имеет вертикальную ориентацию, то новое — горизонтальную. На лицевой стороне в правом нижнем углу будет изображено колесо, переливающееся в зависимости от угла падения света.

Пока в МВД не говорят, когда начнут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств ноаого образца. Документы с чипом, хранящем всю информацию, поступят в отделы регистрации ГИБДД после того, как будут отлажены все системы.

