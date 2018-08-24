Автомобильный портал Motorpage
24 авг 2018

В России появятся новые водительские удостоверения

В России появятся новые водительские удостоверения

В этом году были приняты поправки, увеличивающие госпошлину за выдачу водительских удостоверений (с 2000 до 3000 руб.) и свидетельств о регистрации транспортных средств (с 500 до 1500 руб.). Но повышение касалось только документов нового образца, содержащих информацию на электронном носителе

Такие документы в настоящее время не выдают. И как они будут выглядеть было неизвестно до момента публикации проекта приказа МВД с описанием водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового типа.

Оба документа получат дополнительные уровни защиты. Надпись «Водительское удостоверение» будет продублирована не только на французском, но и на английском (Permis de Conduire и Driving License соответственно). В правом нижнем углу появится рулевое колесо, которое будет менять цвет в зависимости от угла падающего света. С оборотной стороны водительского удостоверения исчезнет штрих-код снизу. Вместо него появится QR-код в левом верхнем углу.

Свидетельство о регистрации транспортного средства также претерпит изменения. Самое важное: по своим размерам оно будет таким же, что и водительское удостоверение (85,6х54 мм с закругленными краями). На нем также как и на водительском удостоверении название документа будет продублировано и на французском, и на английском языках. При этом, если обычное свидетельство имеет вертикальную ориентацию, то новое — горизонтальную. На лицевой стороне в правом нижнем углу будет изображено колесо, переливающееся в зависимости от угла падения света.

Пока в МВД не говорят, когда начнут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств ноаого образца. Документы с чипом, хранящем всю информацию, поступят в отделы регистрации ГИБДД после того, как будут отлажены все системы.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aurus Senat

Aurus показал седан Senat на новом фото

24 августа 2018

Автошколы выступили против новых экзаменов ГИБДД

24 августа 2018
Opel GT X Experimental

Opel показал концепт нового кроссовера

24 августа 2018
Lada Granta

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

24 августа 2018

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

24 августа 2018

Бюджетный электромобиль Tesla будет стоить 25 тыс. долларов

23 августа 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai H-1 - hyundai н-1 2018 продавец воздуха Тест драйв
24 августа 2018

Hyundai H-1
"Продавец воздуха"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"
Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция!
Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения
Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"

Написано новостей:

2 1 8 6 1