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1 ноя 2019

В России появятся новые знаки и разметка

В России появятся новые знаки и разметка

Минтранс подготовил поправки в ПДД, которые вводят ряд новых дорожных знаков, а также особую разметку для платных и бесплатных зон парковки

Начнем с разметки, нормативные документы предусматривает введение нового вида разметки, обозначающей парковку: платные и бесплатные зоны предлагается обозначать синим и белым цветом соответственно. Для совершенствования и оптимизации парковочного пространства предусматривается в ряде случаев обозначать зону парковки без разделения на машино-места.

Если говорить о знаках, то авторы нормативных актов предлагают начать применять знаки «Парковка (парковочное место)», дополненные табличками «Платные услуги» и «Инвалиды», что поможет сократить общее количество знаков, установленных на улично-дорожной сети. Однако, главное новшество заключается в использовании нового знака «Зарядка электромобилей».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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