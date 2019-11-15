Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2019

В России появятся умные автобусные остановки

В России появятся умные автобусные остановки

Технология сможет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае если на остановке соберется более 5 человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет», пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева. Пилотный проект по организации остановок с автоматическим вызовом транспорта будет запущен в следующем году, однако, серийная реализация будет организована не ранее 2021 года.

Технология сможет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае если на остановке соберется более пяти человек. Проверять количество пассажиров система будет с помощью видеодетектора. На данный момент создание макета нового сервиса уже началось. Сначала эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом — в Московской, Тамбовской и Томской областях.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Mercedes-Benz GLA: подробности

15 ноября 2019

Mazda снова намекнула на возрождение роторного мотора

15 ноября 2019
Lexus GX

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

15 ноября 2019
BMW X8

Выход BMW X8 уже не за горами

15 ноября 2019

В Госдуме хотят повысить цены на шипованную резину

15 ноября 2019

Мустанг-кроссовер рассекретили до премьеры

15 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 5 0