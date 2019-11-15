В России появятся умные автобусные остановки

Технология сможет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае если на остановке соберется более 5 человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет», пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева. Пилотный проект по организации остановок с автоматическим вызовом транспорта будет запущен в следующем году, однако, серийная реализация будет организована не ранее 2021 года.

Технология сможет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае если на остановке соберется более пяти человек. Проверять количество пассажиров система будет с помощью видеодетектора. На данный момент создание макета нового сервиса уже началось. Сначала эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом — в Московской, Тамбовской и Томской областях.