В России появятся запретные зоны для беспилотных автомобилей

В России выделят зоны, где будет запрещено движение беспилотных автомобилей. Их определит рабочая группа, занимающаяся формированием правил для автономного транспорта

Как сообщает газета «Ведомости» инициатива по внедрению запретных зон исходит от органов государственной безопасности. Силовики считают, что беспилотники нельзя пускать в район Кремля, ГУМа и ЦУМа. То есть, фактически, автономные автомобили не смогут попасть в «сердце» нашей столицы. Впрочем, инициативная группа, которая разрабатывает правки в ПДД по автономному транспорту, считает, что данные зоны надо расширить.

«Сейчас обсуждается проект ФЗ "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", который в общем случае допускает их использование на дорогах общего назначения. В рамках рассматриваемого разрешения на использование требуются и нормативные возможности для ограничений, которые могут возникать в случае необходимости. Запретными зонами могут стать те места, где применение беспилотников может создавать угрозу безопасности граждан, проблемы для движения или иные негативные факторы, которые должны оцениваться уполномоченными организациями — от органов безопасности движения до служб государственной охраны».