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6 дек 2021

В России построят много дорог, но ограничат использование личного транспорта

В России построят много дорог, но ограничат использование личного транспорта

Водителей задушат экологией, ограничениями по шуму и прочими параметрами национальной транспортной стратегии.

Да, именно транспортной стратегии – ее на днях представило правительство страны. В документе прописаны долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие 15 лет.

Хочется начать с положительных моментов. Во-первых, власти серьезно возьмутся за налаживание дорожной инфраструктуры. Цель – строительство новых магистралей и реконструкция существующих трасс ради создания «бесшовного скоростного сообщения». Второй положительный пункт – популяризация электрического транспорта, в рамках которого планируется построить около 250 тысяч зарядных станций для европейской части страны. На основных трассах появятся также специализированные автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.

Теперь поговорим о спорных нюансах, а именно об ограничениях. Итак, правительство продолжает лоббировать идею с созданием экологических зон в городах, куда доступ будет разрешен лишь отдельным категориям транспортных средств (экологические классы «Евро-4 и выше). При этом по данным ГИБДД, на сегодняшний день половина автопарка страны – машины с экологическим классом ниже «Евро-3». Другая интересная инициатива – ограничение шумных транспортных средств. Здесь власти предлагают ограничивать скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить защитные экраны и внедрять цифровые методы контроля – камеры с шумомерами.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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