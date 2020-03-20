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20 мар 2020

В России построят сеть бесконтактных зарядных станций для электромобилей и электробусов

В России построят сеть бесконтактных зарядных станций для электромобилей и электробусов

В России планируется создать устройства для бесконтактной зарядки электротранспорта, включая электромобили, электробусы и специальные транспортные средства для ЖКХ, складских операций и так далее. Проект получил название «Перспектива-Тесла»

Речь идет о разработке нескольких видов универсальных интеллектуальных бесконтактных электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью от 20 до 200 кВт. С их помощью можно будет создать общественную зарядную инфраструктуру для разных видов транспортных средств, а также удовлетворить потребность в «домашней зарядке» частных и корпоративных электрических ТС. Согласно задумке, на полную зарядку аккумулятора должно уходить от 5 до 25 минут.

Стоит отметить, что мощность 200 кВт является серьезным показателем. К примеру, станции Tesla Supercharger обеспечивают до 150 кВт, хотя в реальности большинство самих электромобилей компании не могут «переварить» больше 120 кВт. В то же время в мире уже строятся сети с мощностью одного разъема до 350 кВт (та же европейская IONITY, которая является совместным предприятием Volkswagen AG, Daimler AG, Ford и BMW). Но и Tesla Supercharger, и станции IONITY предусматривают подключение по проводу, в то время как в России планируется создать

При написании новости использовалась информация:
Drom

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