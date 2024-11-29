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29 ноя 2024

В России повысят штрафы и уменьшат скидку за их своевременную оплату

В России повысят штрафы и уменьшат скидку за их своевременную оплату

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий значительное повышение штрафов за нарушения ПДД, а также снижение скидки за их оперативную оплату. В случае принятия законопроекта в этом году, изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года

В среднем, планируется повысить штрафы в полтора раза. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч сумма вырастет с 500 до 750 рублей, а наказание за непристегнутый ремень увеличится с 1000 до 1500 рублей. Самый крупный штраф за причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП составит 37 500 рублей. Сроки лишения прав за грубые нарушения, такие, как пьяное вождение, останутся неизменными (плюс денежное наказание в размере 45 000 рублей). В свою очередь, скидка на оплату штрафов в первые 20 дней уменьшится с 50% до 25%. Это означает, что своевременный платеж за нарушения в среднем вырастет в 2,25 раз.

Это первая попытка пакетного повышения штрафов за последние четыре года. Ранее аналогичные предложения отклонялись. Штрафы за некоторые нарушения, например, за превышение скорости, не менялись с 2007 года.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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