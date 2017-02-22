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22 фев 2017

В России предлагают на время отменить эвакуацию из-под запрещающих знаков

В России предлагают на время отменить эвакуацию из-под запрещающих знаков
Автор фото: фликр.ком

Депутаты предлагают отменить эвакуацию автомобилей, припаркованных под знаками, запрещающими стоянку.

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он полагает, что для борьбы с криминализацией в этой сфере, которая особенно сильно проявляется в регионах нашей страны, подобную меру необходимо упразднить.

Парламентарий ссылается на данные, о действующих в России «организованных преступных группировках», которые зачастую работают в «сговоре с ГАИ и чиновниками». Они занимаются «эвакуацией» автомобилей из-под запрещающих знаков, проводя процедуру с нарушениями, оставляя на месте «эвакуированного» авто своего посредника, который договаривается с водителем о возвращении транспортного средства за некоторую сумму.

Вместо эвакуации припаркованного с нарушениями транспортного средства чиновник предлагает взимать с водителя штраф. Как отмечает Лысаков, для достижения необходимого эффекта подобная замена должна действовать около двух-трех лет.

«Я вижу решение проблемы вот этих злоупотреблений только в одном — отменить законодательно на некоторое время, на год, на два, на три, такую меру, как эвакуация из-под запрещающих знаков, оставив только штраф. Сразу интерес пропадет к этому виду бизнеса. С эвакуацией полукриминальной надо заканчивать, оставив эвакуацию за грубые нарушения, которые прописаны в ПДД», - заявил Лысаков.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, РИА Новости, Autonews

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