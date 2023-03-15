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15 мар 2023

В России предложили наказывать за скручивание пробега автомобиля

В России предложили наказывать за скручивание пробега автомобиля

Совсем скоро у нас могут ввести штрафы до миллиона рублей за скручивание пробега у автомобилей. Наказывать за некорректные показания одометра предложил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин

Представитель организации считает, что физических лиц надо наказывать 300-тысячным штрафом. Вышеупомянутая  сумма в миллион рублей касается уже юридических лиц, например, автосервисов, которые предлагают преступную услугу по «отмотке».

Возникает лишь один вопрос – как наказания будут регламентироваться? Каким-образом будут определяться виновники, ведь есть машины, где «скрутку» пробега можно определить по данным бортовых систем, но есть и автомобили, где злоумышленники могут «подправить» информацию и там, соответственно, не оставляя никаких следов.

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