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10 июл 2019

В России предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем

В России предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем

От известного депутата государственной думы в адрес главы МВД Владимира Колокольцева было выслано предложение ввести специальные знаки, которыми следует обозначать автомобили, за рулем которых находится беременная женщина или молодая мать.

Наверняка многие уже догадались, что автором идеи стал небезызвестный депутат Виталий Милонов, который с завидной регулярностью преподносит весьма креативные инициативы. На этот раз он обратил внимание министра внутренних дел на напряженное дорожное движение, частые конфликты и, как следствие, возрастающее число дорожных происшествий. По его словам, особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.

«Сегодня невозможно, да и не нужно каким-либо образом ограничивать права матерей и беременных на вождение автомобиля. Машина стала необходимым атрибутом и спутником современной жизни. Тем не менее все еще есть возможность по снижению травматизма и напряженности дорожного трафика. В данной связи целесообразным шагом по профилактике дорожной ситуации стало бы введение специализированного знака на автомобиль, который бы сигнализировал остальным участникам движения о том, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать», — говорится в обращении Милонова.

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