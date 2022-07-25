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25 июл 2022

В России предложили освободить детей от транспортного налога

В России предложили освободить детей от транспортного налога
Несовершеннолетних россиян предложили освободить от транспортного налога на автомобили, которые достались им в наследство. 
Инициатива исходит от общественности, а именно от директора Института исследования проблем современной политики, Антона Орлова. Ученый считает, что ребенок, может управлять автомобилем лишь с 18 лет, хотя с 16 лет на него падают все финансовые обременения владения автомобилем, в частности, транспортный налог. Никаких льгот по этому поводу не предусмотрено, также никаких послаблений не предоставляется опекунам, которые оформляют имущество на себя, пока юный гражданин не достигнет 16-летнего возраста.
 
Собственно, Орлов уже направил законопроект министру финансов РФ, Антону Силуанову, где, как раз и содержится предложение о временной отмене транспортного налога для несовершеннолетних граждан, унаследовавших автомобили, — до достижения 18 лет.

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