В России предложили освободить детей от транспортного налога

Несовершеннолетних россиян предложили освободить от транспортного налога на автомобили, которые достались им в наследство.

Инициатива исходит от общественности, а именно от директора Института исследования проблем современной политики, Антона Орлова. Ученый считает, что ребенок, может управлять автомобилем лишь с 18 лет, хотя с 16 лет на него падают все финансовые обременения владения автомобилем, в частности, транспортный налог. Никаких льгот по этому поводу не предусмотрено, также никаких послаблений не предоставляется опекунам, которые оформляют имущество на себя, пока юный гражданин не достигнет 16-летнего возраста.

Собственно, Орлов уже направил законопроект министру финансов РФ, Антону Силуанову, где, как раз и содержится предложение о временной отмене транспортного налога для несовершеннолетних граждан, унаследовавших автомобили, — до достижения 18 лет.