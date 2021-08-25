В России предложили разрешить тонировку передних стекол

Правительству России предлагают снизить требования к уровню светопропускаемости передних боковых стёкол автомобиля — с нынешних 70 до 50%

Инициатором идеи стал небезызвестный парламентарий Ярослав Нилов – председатель комитета Государственной думы по труду. Нилов заявил, что вернуть тонировку просто необходимо, так как лето славится аномальной жарой, и тонировка просто обеспечит большую безопасность для водителей. Чиновник как упомянул зарубежный опыт - в частности США, где тонировка разрешена из-за особых климатических условий.

Нилов также напомнил, что водители стали получать незаконные штрафы – из-за устаревшего ГОСТа по тонировке- до недавнего времени он устанав¬ливал уровень свето¬пропуска¬емости передних боковых стёкол в 75%, однако осенью прошлого года этот уровень сделали единым для всей площади остекления и снизили до 70%.