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24 мар 2023

В России предложили возобновить программу утилизации

В России предложили возобновить программу утилизации

Минпромторгу предложили перезапустить государственную программу утилизации старых автомобилей на федеральном уровне. Инициатива исходит от нескольких общественных организаций

Собственно, эксперты предлагают сделать следующее - в случае сдачи «автохлама» на утилизацию необходимо уменьшать продажную цену нового легкового автомобиля отечественного производства на 150 тысяч рублей. В том случае, если владелец сданного в утиль автомобиля покупает российский электрокар, то в подобной ситуации скидка должна составить уже 300 тысяч рублей.

Предусмотрены и «утилизационные» скидки при покупке грузового и легкого коммерческого транспорта. В первом случае размер дисконта составляет полмиллиона рублей, а во втором – 250 тысяч.

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