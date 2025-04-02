В России предложили запретить электросамокаты на тротуарах

Российские власти рассматривают поправки в ПДД, согласно которым электросамокатам и электровелосипедам запретят передвижение по тротуарам. Вместо этого приоритет будет отдаваться велодорожкам и правому краю проезжей части

Кроме того, планируется повысить минимальный возраст для управления электросамокатом с 14 до 16 лет, а также закрепить в правилах запрет на передвижение на одном устройстве сразу нескольких людей. Также рассматривается идея приравнять электровелосипеды мощностью до 250 Вт к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), а более мощные — к мопедам.

Нововведения уже вызвали обеспокоенность участников рынка. Эксперты предупреждают, что запрет на движение по тротуарам может привести к росту аварийности и увеличению числа смертельных ДТП. По данным МВД, за 9 месяцев 2024 года большинство смертельных случаев с участием СИМ произошло при наезде автомобилей.

Представители индустрии также указывают на недостаточную развитость велоинфраструктуры. Во многих городах для “самокатчиков” нет специальных дорог, а водители не готовы к резкому увеличению подобных транспортных средств на автомобильных дорогах. По мнению специалистов, такая мера сейчас преждевременна, так как может привести к непредсказуемым ситуациям на улицах.

