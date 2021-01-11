В России придумали новый повод для лишения прав

Строго говоря, их три - три значительных нарушения правил дорожного движения и все, конец - водительского удостоверения придется лишиться

Не волнуйтесь, читатели Motorpage, пока это не догма, а всего лишь проект поправок в КоАП. Но факт, формулировка лишения прав за три грубых нарушения правил здесь присутствует. К сожалению, не ясно одно – что именно считается грубым нарушением. Как сообщает «Коммерсант», список этих нарушений прорабатывается отдельно. Туда, например, войдет проезд на запрещающий сигнал светофора. Важное замечание - нарушения с камер фиксироваться не будут. То есть, если вы серьезно превысили скорость, например, и попали под камеру, то грубым нарушителем вас не посчитают.

Из других важных правок в КоАП стоит отметить ужесточение мер наказания для пьяных водителей – увеличение штрафов и срока лишения прав, а также внедрение персональных санкций для пилотов электросамокатов и прочего подобного транспорта.