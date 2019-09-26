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26 сен 2019

В России придумали новый способ уборки снега с проезжей части

В России придумали новый способ уборки снега с проезжей части

Инженеры из РосдорНИИ предложили подогревать дороги специальным бетоном

Поясняем, специалисты предлагают укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Предполагается, что на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.  Для пешеходов и водителей такое покрытие, по мнению инициаторов, будет полностью безопасным, так как сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Любопытно, но класть такое покрытие предполагается не по всей ширине проезжей части, а только вдоль краев дороги куда обычно и сгребают весь снег, правда на мостах и съездах таким покрытием планируют обеспечить уже всю проезжую часть.  Между тем эксперты заявили, что реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств, особенно, если будет использоваться обычное электричество.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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