В России придумали новый способ уборки снега с проезжей части

Инженеры из РосдорНИИ предложили подогревать дороги специальным бетоном

Поясняем, специалисты предлагают укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Предполагается, что на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы. Для пешеходов и водителей такое покрытие, по мнению инициаторов, будет полностью безопасным, так как сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Любопытно, но класть такое покрытие предполагается не по всей ширине проезжей части, а только вдоль краев дороги куда обычно и сгребают весь снег, правда на мостах и съездах таким покрытием планируют обеспечить уже всю проезжую часть. Между тем эксперты заявили, что реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств, особенно, если будет использоваться обычное электричество.