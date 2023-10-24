В России применят дорожную разметку из отходов стекла

Согласно сообщению Российского экологического оператора (РЭО), около 600 тысяч км российских дорог могут получить светоотражающую дорожную разметку, созданную с использованием отходов стекла

В составе материала используются микростеклошарики (МСШ), которые создают хорошую видимость дорожной полосы, при попадании на них света от автомобильных фар. Это особенно важно в темное время суток в условиях отсутствия уличного освещения дороги. МСШ производятся из стеклобоя или стекломассы.

Подобная разметка уже давно применяется на европейских и американских дорогах. Размер МСШ может варьироваться от 0,1 до 1,0 мм. Они наносятся на сектора разметки сразу после окраски. Отметим, что благодаря МСШ дальность видимой разметки в темное время суток увеличивается до 300 м. Также при правильном нанесении МСШ, срок службы самой разметки повышается на 10-15%.