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24 окт 2023

В России применят дорожную разметку из отходов стекла

В России применят дорожную разметку из отходов стекла

Согласно сообщению Российского экологического оператора (РЭО), около 600 тысяч км российских дорог могут получить светоотражающую дорожную разметку, созданную с использованием отходов стекла

В составе материала используются микростеклошарики (МСШ), которые создают хорошую видимость дорожной полосы, при попадании на них света от автомобильных фар. Это особенно важно в темное время суток в условиях отсутствия уличного освещения дороги. МСШ производятся из стеклобоя или стекломассы.

Подобная разметка уже давно применяется на европейских и американских дорогах. Размер МСШ может варьироваться от 0,1 до 1,0 мм. Они наносятся на сектора разметки сразу после окраски. Отметим, что благодаря МСШ дальность видимой разметки в темное время суток увеличивается до 300 м. Также при правильном нанесении МСШ, срок службы самой разметки повышается на 10-15%.

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