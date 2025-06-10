В России призвали к замене устаревших дорожных камер

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести полную модернизацию парка дорожных камер в России. Союз утверждает, что около 30% комплексов фотовидеофиксации являются устаревшими и не справляются с задачами, которые стоят перед системой безопасности на дорогах

По данным НАС, большая часть этих камер эксплуатируется более шести лет, а многие даже свыше семи. Старое оборудование не способно распознавать ряд распространенных нарушений, включая непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем, переход пешехода в неположенном месте и другие. В результате, камеры фиксируют лишь базовые нарушения (превышение скорости и несоблюдение разметки) и при этом часто делают это выборочно. Водители жалуются на несправедливость, когда нарушение одних фиксируется, а других – нет.

Одна из причин активной позиции НАС – невозможность выполнить план Минфина по увеличению собираемости штрафов почти в восемь раз (с 6,4 млрд до 52,8 млрд рублей). С начала года штрафы за превышение скорости увеличены, а скидка за быструю оплату снижена, что должно было привести к росту поступлений в государственный бюджет. Однако устаревшие камеры не позволяют в полной мере использовать обновленную систему наказаний.

Проблема в быстрой замене устаревших дорожных камер заключается в том, что современные комплексы стоят от 2 до 5 миллионов рублей, в то время как старые обходятся в 600–900 тысяч. К тому же в их состав часто входят компоненты зарубежного производства, поставки которых осложнены санкциями.

