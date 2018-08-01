Правительство России приняло решение продлить до конца года программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Обе были досрочно прекращены в мае этого года

По подсчетам правительства за счет продления программы до конца года удастся реализовать дополнительно 45 100 автомобилей, из которых 5800 будут проданы на Дальнем Востоке. Причем, если на всей территории России банкам будет компенсировано 10% от стоимости автомобиля, то для Дальнего Востока льгота составит 25% от цены автомобиля.

Государственные льготные программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2015 году в качестве поддержки российского автомобильного рынка в кризис. В этом году программы была досрочно завершена в мае, так как за первые четыре месяца по ним было продано 85,9 тысяч автомобилей при запланированных 80,6 тысячах.

Правда, нет гарантий, что банки будут принимать участие в них с той же активностью, что и раньше. По данным СМИ ни один из банков так и не получил компенсации из госбюджета. В некоторых назвали ситуацию «критической», в других — техническими задержками и нерасторопностью чиновников.