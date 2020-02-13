В России пройдет гаражная амнистия

Уже в следующем году власти могут упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи

В России в ближайшее время владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков разрешат их оформить. Соответствующий законопроект подготовили Минэкономразвития и Росреестр. На данный момент документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что «гаражная амнистия» сможет облегчить жизнь более чем 4,5 млн автовладельцев». В Росреестре рассказали, что на данный момент в стране насчитывается более 3,5 млн незарегистрированных гаражей. Владельцы не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В свою очередь, из-за отсутствия в законе определения «гараж» сами постройки не учитывались.