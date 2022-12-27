В России разорился единственный производитель батарей для электрокаров

Арбитражный суд Новосибирска 27 декабря признал банкротом фирму ООО «Лиотех-Инновации». Это юрлицо было владельцем и оператором единственного в России промышленного производства литий-ионных батарей.

Как сообщает ТАСС, решение о банкротстве было принято, принимая во внимание громадную задолженность компании перед кредиторами, которые на сегодняшний день насчитывают более 400 миллионов рублей. Надо сказать, что "Лиотех-Инновации" контролируется государственной корпорацией Роснано.

К слову, российская продукция активно использовалась в поездах, электрических автобусах и электробусах. Помимо транспорта Лиотех разрабатывал источники бесперебойного питания для различных объектов недвижимости.