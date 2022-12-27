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27 дек 2022

В России разорился единственный производитель батарей для электрокаров

В России разорился единственный производитель батарей для электрокаров
Арбитражный суд Новосибирска 27 декабря признал банкротом фирму ООО «Лиотех-Инновации». Это юрлицо было владельцем и оператором единственного в России промышленного производства литий-ионных батарей.
Как сообщает ТАСС, решение о банкротстве было принято, принимая во внимание громадную задолженность компании перед кредиторами, которые на сегодняшний день насчитывают более 400 миллионов рублей.  Надо сказать, что "Лиотех-Инновации" контролируется государственной корпорацией Роснано.
 
К слову, российская продукция активно использовалась в поездах, электрических автобусах и электробусах. Помимо транспорта Лиотех разрабатывал источники бесперебойного питания для различных объектов недвижимости.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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