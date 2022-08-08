В России разработали правила для тестов беспилотников

Министерство экономического развития подготовило проект постановления, в котором прописаны правила для тестов беспилотных автомобилей. Только при их соблюдении таким машинам разрешат движение по дорогам.

Чиновники предлагают поделить автономные машины на две группы – в первую входят машины без операторов, во вторую – с контроллерами. К сожалению, СМИ не говорят о конкретных моделях, лишь поясняя, что автономная машина должна быть оснащена камерами, которые непрерывно будут фиксировать дорожную обстановку и действия оператора (если он присутствует) в салоне.

Также, прежде чем приступить к испытаниям, организаторы должны застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу. Сумма — не менее 10 миллионов рублей на каждую машину.