В России разработали систему контроля здоровья водителя

В случае, если водителю станет плохо, система не только отправит сигнал бедствия, но и остановит автомобиль

«В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем. Соответствующее устройство возможно подключить к автомобилю. Разработчиками выступили российские ученые совместно с иностранной компанией по высокоточной картографии. Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, имеет акселерометры и процессоры, благодаря чему может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания», — сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

Главное назначение системы — помощь пожилым водителям. По оценкам «Автонета», если в 2012 году доля населения старше 75 лет составляла около 6%, то к 2050 году уже каждый десятый россиянин перешагнет этот возрастной рубеж, доля водителей возраста «65+» в ближайшие годы также возрастёт.