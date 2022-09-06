Автомобильный портал Motorpage
6 сен 2022

В России разрешат вносить правки в ПДД

В России разрешат вносить правки в ПДД

В российском правительстве одобрили инициативу Минтранса и МВД: готов проект постановления, разрешающего вносить точечные поправки в Правила дорожного движения

На сегодняшний день, чтобы внести какие-нибудь правки в правила дорожного движения необходимо пересмотреть и переиздать весь документ целиком - из-за этой "регуляторной гильотины", как сообщают в ГИБДД, пришлось отложить внедрение нескольких важных законопроектов, в частности, определение юридического статуса электрических самокатов и прочих СИМ.

Новый нормативный акт позволит обойти данное ограничение - кроме того, после принятия постановления власти смогут, к примеру, вводить в ПДД новые дорожные знаки и разметку. Надо сказать, что у акта есть и срок действия - до 2029 года. После чего произойдет масштабное переиздание ПДД.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России активизировались автомобильные мошенники

05 сентября 2022

Взгляните на уникальный Mercedes Geländewagen

05 сентября 2022

В Канаде появится свой собственный автопроизводитель

05 сентября 2022

Антикризисные Lada Granta дополнили новыми опциями

05 сентября 2022

Компания Citroen и Polestar смогли разобраться в логотипах

05 сентября 2022

УАЗ начал выпускать автомобили с неэкологичными двигателями.

05 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 9 5