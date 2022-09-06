В российском правительстве одобрили инициативу Минтранса и МВД: готов проект постановления, разрешающего вносить точечные поправки в Правила дорожного движения

На сегодняшний день, чтобы внести какие-нибудь правки в правила дорожного движения необходимо пересмотреть и переиздать весь документ целиком - из-за этой "регуляторной гильотины", как сообщают в ГИБДД, пришлось отложить внедрение нескольких важных законопроектов, в частности, определение юридического статуса электрических самокатов и прочих СИМ.

Новый нормативный акт позволит обойти данное ограничение - кроме того, после принятия постановления власти смогут, к примеру, вводить в ПДД новые дорожные знаки и разметку. Надо сказать, что у акта есть и срок действия - до 2029 года. После чего произойдет масштабное переиздание ПДД.