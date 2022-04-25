В России разрешили параллельный импорт автомобилей

Минпромторг РФ утвердил ведомственный приказ, который определяет перечень товаров для параллельного импорта. Данным термином обозначается ввоз товара в страну без разрешения владельца торговой марки

Фактически, «параллельный импорт» является тем же самым «серым импортом» (который существовал всегда), только теперь он является легализованным методом поставки товаров в нашу страну. Но вернемся к теме машин - в списке указано, что в нашу страну можно ввозить автомобили марок Tesla, Jaguar Land Rover, Jeep, Nissan, Bentley, Cadillac, Chevrolet и т.д. Напомним, что данные меры Минпромторг вводит в ответ на пакеты санкций со стороны Евросоюза, США и Японии, согласно которым импорт в нашу страну машин стоимостью более 50 тысяч евро запрещен.

Стоит сказать, что машины лишь одна позиция в списке разрешенных к параллельному импорту товаров. Помимо всего прочего российское ведомство допускает ввоз запчастей, а также шин и промышленного оборудования.