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25 апр 2022

В России разрешили параллельный импорт автомобилей

В России разрешили параллельный импорт автомобилей

Минпромторг РФ утвердил ведомственный приказ, который определяет перечень товаров для параллельного импорта. Данным термином обозначается ввоз товара в страну без разрешения владельца торговой марки

Фактически, «параллельный импорт» является тем же самым «серым импортом» (который существовал всегда), только теперь он является легализованным методом поставки товаров в нашу страну.  Но вернемся к теме машин -  в списке указано, что в нашу страну можно ввозить автомобили марок Tesla, Jaguar Land Rover, Jeep, Nissan, Bentley, Cadillac, Chevrolet и т.д.  Напомним, что данные меры Минпромторг вводит в ответ на пакеты санкций со стороны Евросоюза, США и Японии, согласно которым импорт в нашу страну машин стоимостью более 50 тысяч евро запрещен.

Стоит сказать, что машины лишь одна позиция в списке разрешенных к параллельному импорту товаров. Помимо всего прочего российское ведомство допускает  ввоз запчастей, а также шин и промышленного оборудования.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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