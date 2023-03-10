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10 мар 2023

В России резко возросло количество зарядных станций для электромобилей

В России резко возросло количество зарядных станций для электромобилей

На сегодняшний день в России действуют 7,5 тысячи зарядных станций для электромобилей — в это число входят и «домашние», и публичные. «Быстрых» ЭЗС из указанного числа — 1,2 тысячи

Наши коллеги из "Коммерсантъ" указывают на интересный факт - зарядная инфраструктура развивается быстрее рынка самих электрокаров. Соотношение электромобилей к ЭЗС в РФ составляет 3 к 1 — такое же было в Норвегии в самом начале популяризации электрокаров в этой стране.

Что касается самих зарядных станций, то сейчас Минпромторг предъявляет серьезные требования к новым игрокам и технике, так зарядный блок должен быть оснащен сразу двумя коннекторами, причем один из них должен обязательно соответствовать китайскому стандарту GB/T.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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