Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2023

В России сделают бесплатную парковку

В России сделают бесплатную парковку
Госдума хочет сделать бесплатными стоянки возле школ, больниц и детских садов. Разумеется, в данной инициативе есть нюансы.
Во-первых, речь в основном идет о мегаполисах, где, собственно, и работают платные парковки.  Основной упор был сделан на Москву, где у большинства медицинских учреждений могут бесплатно запарковаться лишь инвалиды (на особых местах, как и по всему городу). По мнению депутатов, платные парковки создают сложности для жителей, а также делают посещение подобных учреждений менее комфортным.
 
Разумеется,  намерения, сделать стоянку полностью бесплатной, пусть даже возле объектов социальной инфраструктуры, выглядят «аттракционом неслыханной щедрости». Поэтому чиновники планируют ввести трехчасовой лимит.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Роскошный Bentley из шестидесятых годов превратили в электрокар

10 февраля 2023
Voyah Dream

В России начались продажи минивэна VOYAH DREAM

10 февраля 2023

Составлен рейтинг самых надежных автопроизводителей

10 февраля 2023
Volkswagen Atlas (2024)

Представлен обновленный Volkswagen Atlas

10 февраля 2023
Mercedes-Maybach S-Class

Mercedes-Maybach S-Class стал гибридным

10 февраля 2023

Минпромторг прекращает выдавать льготные автокредиты?

10 февраля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы? Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"
Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит
Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 4 0 6