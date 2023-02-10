В России сделают бесплатную парковку

Госдума хочет сделать бесплатными стоянки возле школ, больниц и детских садов. Разумеется, в данной инициативе есть нюансы.

Во-первых, речь в основном идет о мегаполисах, где, собственно, и работают платные парковки. Основной упор был сделан на Москву, где у большинства медицинских учреждений могут бесплатно запарковаться лишь инвалиды (на особых местах, как и по всему городу). По мнению депутатов, платные парковки создают сложности для жителей, а также делают посещение подобных учреждений менее комфортным.

Разумеется, намерения, сделать стоянку полностью бесплатной, пусть даже возле объектов социальной инфраструктуры, выглядят «аттракционом неслыханной щедрости». Поэтому чиновники планируют ввести трехчасовой лимит.