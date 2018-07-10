В России, кажется, угасает интерес к автомобилям премиальных марок. Если сегменты массовых и люксовых автомобилей только увеличивают свою долю на рынке, то доля Audi, BMW, Mercedes-Benz и других только снижается

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано порядка 71 тыс. новых легковых автомобиля премиум-класса. Это на 4,5% выше результата годичной давности.

Эксперты отмечают, что продажи в премиум-сегменте растут гораздо медленнее всего российского рынка, который в первом полугодии вырос на 18%. В связи с этим, доля премиального сегмента по итогам 6 месяцев составила всего лишь 8,7%, хотя года назад этот показатель был равен 10%.

Лидером продаж в премиум-сегменте остается немецкий Mercedes-Benz, показатель которого за отчетный период составил 18504 легковых автомобиля – на 4,4% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой немецкий бренд – BMW (16989 шт.; +16,6%). Замыкает тройку лидеров японский Lexus (11507 шт.; +8,8%).