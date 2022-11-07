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7 ноя 2022

В России снизилась аварийность на дорогах

В России снизилась аварийность на дорогах

За 9 месяцев 2022 года Общее количество ДТП сократилось на 6,1% по сравнению с прошлым годом.

Согласно отчету, три основных показателя снизились по отношению к прошлому году. Таким образом, всего на дорогах страны зарегистрировано 91 255 тысяч ДТП (-6,1%), в которых погибли 10 078 тысяч (-4,8%) и получили ранения 11 5139 тысяч человек (-6,3%).

Любопытный факт – самыми распространенными авариями являются: столкновение двух и более автомобилей; столкновение с пешеходом и сход с трассы. К слову, каждое десятое ДТП произошло с участием водителей в состоянии либо с признаками опьянения.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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