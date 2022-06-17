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17 июн 2022

В России снизилось число угонов

В России снизилось число угонов

Последнее время в СМИ появляются негативные прогнозы о росте числа угонов автомобилей. Активность злоумышленников  может увеличиться на фоне дефицита автомобильных запчастей

Впрочем, реальность показывает, что ситуация оказалась несколько надуманной - на практике выясняется, что угоны даже снизились. МВД сообщает, за первые четыре месяца этого года в России зарегистрировано 2,38 тысячи краж автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Большая часть преступлений приходится на Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Свердловскую, Челябинскую и Новосибирскую области.

Любопытно, но еще в марте Полиция сообщала, что активность злоумышленников растет - первый месяц весны отметился двадцатипроцентным ростом по сравнению с февралем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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