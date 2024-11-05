В России снизилось количество наездов на пешеходов

Согласно последним опубликованным данным российской Госавтоинспекции, за девять месяцев 2024 года количество ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 3% (до 23 145 случаев), по сравнению с периодом 2023 года

В частности, уточняется, что число погибших вследствие ДТП сократилось на 3,5% и составило 2129 случаев. Также ведомство сообщило, что статистически самым опасным сезоном по количеству инцидентов с пешеходами считается осень. Анализ в целом демонстрирует резкое увеличение числа автоаварий, начиная с середины осени до начала зимы. Связывают это с ухудшением погодных условий и сокращением светлого времени суток.

Не только водители, но и пешеходы не успевают адаптироваться к смене сезона, из-за чего становятся более невнимательными и менее аккуратными. На это особенно влияют условия плохой видимости. В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать правилами ПДД и носить световозвращатели в темное время суток, особенно вне населенных пунктов. Отмечается, что 80% детей, попавших под колеса автомобилей, не носили на себе световозвращатели.