Автомобильный портал Motorpage
5 ноя 2024

В России снизилось количество наездов на пешеходов

В России снизилось количество наездов на пешеходов

Согласно последним опубликованным данным российской Госавтоинспекции, за девять месяцев 2024 года количество ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 3% (до 23 145 случаев), по сравнению с периодом 2023 года

В частности, уточняется, что число погибших вследствие ДТП сократилось на 3,5% и составило 2129 случаев. Также ведомство сообщило, что статистически самым опасным сезоном по количеству инцидентов с пешеходами считается осень. Анализ в целом демонстрирует резкое увеличение числа автоаварий, начиная с середины осени до начала зимы. Связывают это с ухудшением погодных условий и сокращением светлого времени суток.

Не только водители, но и пешеходы не успевают адаптироваться к смене сезона, из-за чего становятся более невнимательными и менее аккуратными. На это особенно влияют условия плохой видимости. В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать правилами ПДД и носить световозвращатели в темное время суток, особенно вне населенных пунктов. Отмечается, что 80% детей, попавших под колеса автомобилей, не носили на себе световозвращатели.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава Volkswagen назвал главные причины глубочайшего кризиса за всю историю бренда

05 ноября 2024
Avatr 12

Марка Avatr вывела на родной рынок гибридную версию модели 12 с запасом хода 1155 км

05 ноября 2024

В России закрепят возможность дистанционного обучения на водительские права

02 ноября 2024
Infiniti QX80 Autograph Lounge (2025)

Infiniti представила роскошную версию QX80 с телевизором в багажнике

02 ноября 2024
BMW X5 Dark Flame

BMW сделал “золотую” версию X5 для Китая

02 ноября 2024

Nissan анонсировал новую модель на базе Renault Twingo

02 ноября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour X50 - jetour x50 (2025) новинки jetour для россии Тест драйв
05 ноября 2024

Jetour X50
"Новинки Jetour для России"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) новые герои
Тест драйв
31 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX. Новые герои"
Geely Atlas - geely atlas (2024) все четыре колеса
Тест драйв
28 октября 2024

Geely Atlas
"Все четыре колеса"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"

Написано новостей:

3 5 2 7 6