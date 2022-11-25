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25 ноя 2022

В России собираются ослабить контроль за большегрузами

В России собираются ослабить контроль за большегрузами

Госдума 24 ноября приняла в первом чтении поправки в ст. 12.21.1 КоАП РФ, которые касаются санкций за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта

На сегодняшний день лимит габаритов грузовиков строг - в ширину они не должны превышать 2,6 метров, а в высоту - 4 метров. Поправки же решили принять из-за отсутствия мало-мальской погрешности. Депутаты-инициаторы приводят несколько случаев, когда специальные камеры фиксировали нарушение при миллиметровом отклонении.

Причем нередко система квалифицирует как нарушение раздувшийся от ветра тент. В итоге законопроектом предлагается установить нештрафуемый порог в 10 сантиметров. В пояснительной записке депутаты также ссылаются на постановление Конституционного суда. В 2019 году КС признал, что упомянутые санкции чрезмерны.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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