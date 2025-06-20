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20 июн 2025

В России сохраняется переизбыток непроданных машин до конца 2025 года

В России сохраняется переизбыток непроданных машин до конца 2025 года

Переизбыток автомобилей на складах дилеров и автопроизводителей в России сохранится как минимум до конца 2025 года. Об этом заявил президент «АВТОВАЗ» Максим Соколов

По его словам, уже второй квартал подряд количество нереализованных машин на рынке остается стабильно высоким – около 500 тысяч единиц. Соколов также отметил, что запасы автомобилей продолжают оказывать давление на рынок, и рассчитывать на их быстрое сокращение в ближайшие месяцы не приходится.

На этом фоне, по оценкам главы «АВТОВАЗ», российский авторынок ожидает заметное снижение продаж. В 2025 году, по его прогнозу, будет реализовано около 1,1 млн легковых автомобилей, а с учетом легкого коммерческого транспорта (LCV) – 1,2 млн единиц. Это ниже уровня продаж 2024 года.

При написании новости использовалась информация:
tass

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