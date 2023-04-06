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6 апр 2023

В России сократилось число автошкол

В России сократилось число автошкол

С января 2021 года количество автошкол в России сократилось на 15 процентов. Если оперировать точными цифрами, то на сегодняшний день в РФ работает около шести тысяч, тогда как годом ранее их количество исчислялось семью тысячами.

По мнению экспертов, снижение количества автошкол связано с уходом из России иностранных компаний, а также с повышением стоимости автомобилей и комплектующих. Проще говоря, машины стало дороже обслуживать, вот образовательные учреждения и не выдерживают такой финансовой нагрузки, а ведь весь парк необходимо держать в надлежащем состоянии – от этого зависит получение лицензии на проведение учебных программ.

Кроме того, в России сократилось количество граждан, которые сегодня могут позволить себе обучение.

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