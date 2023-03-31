В России создадут «Автошазам»

Это приложение было анонсировано российскими разработчиками еще в 2019 году, теперь же команда говорит о скором запуске программного обеспечения - в конце нынешнего года.

В чем смысл «Автошазама» - как обычное приложение определяет при помощи микрофона на телефоне ту или иную песню, так новинка будет определят по звуку, но не музыку а дефект в том или ином узле автомобиля. Проще говоря, приложение будет распознавать звуки, характерные для неисправностей в системах турбонаддува и охлаждения, работе клапанов и приводных ремней, поршневой группы.

Создатели сообщают, что программа будет высокоинтеллектуальной – сможет определить неполадки разной степени тяжести.