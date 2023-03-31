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31 мар 2023

В России создадут «Автошазам»

В России создадут «Автошазам»

Это приложение было анонсировано российскими разработчиками еще в 2019 году, теперь же команда говорит о скором запуске программного обеспечения -  в конце нынешнего года.

В чем смысл «Автошазама» - как обычное приложение определяет при помощи микрофона на телефоне ту или иную песню, так новинка будет определят по звуку, но не музыку а дефект в том или ином узле автомобиля.  Проще говоря, приложение будет распознавать звуки, характерные для неисправностей в системах турбонаддува и охлаждения, работе клапанов и приводных ремней, поршневой группы.

Создатели сообщают, что программа будет высокоинтеллектуальной – сможет определить неполадки разной степени тяжести.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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