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23 апр 2020

В России создадут единую систему контроля за нарушениями ПДД

В России создадут единую систему контроля за нарушениями ПДД

Это позволит исключить установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и утечку персональных данных автовладельцев

Действующая система фотовидеофиксации нарушений ПДД завязана на региональные дата-центры, но в перспективе планируется создать единый центр контроля за водителями, куда будет стекаться информация со всех дорожных камер в стране. Как сообщают "Известия", в единый федеральный Центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет стекаться информация о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Предполагается задействовать как существующее, так и новое оборудование. Обработанные в ЦАФАП данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД.

Это исключит установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев. Кроме того, в действующей системе дорожных камер фотовидеофиксации есть уязвимости. В частности, третьи лица могут получить доступ к данным передвижения спецтранспорта — военных колонн, кортежей первых лиц и ТС, задействованных в разыскных и контртеррористических операциях.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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