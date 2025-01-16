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16 янв 2025

В России создадут летающий автомобиль «ИФ-9»

В России создадут летающий автомобиль «ИФ-9»
Автор фото: фирма-производитель

Дизайн-конструкторское бюро «Филатов» анонсировало разработку уникального летающего автомобиля под названием «ИФ-9». Проект представляет собой квадрокоптер с 2-местной кабиной, стилизованной под “легковушку”

Одной из ключевых особенностей «ИФ-9» является наличие складывающихся винтов из отсеков, расположенных в боковых частях кузова. В сложенном виде аппарат представляет смобой автомобиль в ретро-футуристическом дизайне. По задумке, летательный аппарат приводится в движения как по земле, так и по воздуху электрической силовой установкой или мотором, работающим на водородных топливных элементах. Салон рассчитан на двух человек, при этом расположение кресел здесь как в истребителе - друг за другом. Доступ внутрь открывается через откидной стеклянный верх. Предполагается, что в случае ЧП кабина может отделиться от остальной конструкции летательного аппарата и безопасно спуститься на землю на парашютах.

На данный момент конструкторское бюро располагает единственной моделью «ИФ-9», но выполнена она в пропорции 1 к 5. Ее испытания планируют провести уже в этом месяце. Однако прототип в реальную величину будет готов не скоро, но будем следить за поступлением новостей.

При написании новости использовалась информация:
Автоньюс

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