Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2022

В России создадут собственную базу автомобильной электроники

В России создадут собственную базу автомобильной электроники
В рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по разработке критически важных электронных компонентов для автомобильной промышленности.
Власти говорят, что на эти цели будет выделено большое количество бюджетных средств. Точные цифры не уточняются, но скорее всего речь идет о сотнях миллиардов рублей. Вице-премьер также отметил,  что российская инженерия уже работает над компонентами для автопрома. Разумеется, поставлены и цели по превосходству над продукцией зарубежных конкурентов.
 
Отметим, что еще в феврале прошлого года правительство сообщило, что готово направлять дотации на предприятия, которые будут использовать российскую электронику - по четыре миллиарда рублей ежегодно.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ не сможет выпустить обновленную Lada Vesta раньше 2023 года

17 июня 2022
Ferrari California 2014 вид сзади сбоку

Ferrari не будет оснащать свои автомобили автопилотом

17 июня 2022
ID. Buzz

Volkswagen готовит заряженную версию электрического микроавтобуса

17 июня 2022

Американские власти подозревают Tesla в мошенничестве

17 июня 2022

В России снизилось число угонов

17 июня 2022
Hyundai Venue

Представлен обновленный Hyundai Venue

17 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше»
Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"
KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения
Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 8 3 7