В России создадут собственную базу автомобильной электроники

В рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по разработке критически важных электронных компонентов для автомобильной промышленности.

Власти говорят, что на эти цели будет выделено большое количество бюджетных средств. Точные цифры не уточняются, но скорее всего речь идет о сотнях миллиардов рублей. Вице-премьер также отметил, что российская инженерия уже работает над компонентами для автопрома. Разумеется, поставлены и цели по превосходству над продукцией зарубежных конкурентов.

Отметим, что еще в феврале прошлого года правительство сообщило, что готово направлять дотации на предприятия, которые будут использовать российскую электронику - по четыре миллиарда рублей ежегодно.