В России создали асфальт, который сможет противостоять гололёду

Специалисты из Перми разработали новое дорожное покрытие, которое обеспечивает лучшее сцепление колёс при гололёде

Весь секрет кроется в составе, где используется полиуретан в паре с композитами, полученными после переработки щебня. Эти композиты создают шероховатый слой, который и улучшает сцепление колес с дорогой. «Учёные смоделировали различные макрошероховатые текстуры, которые получают с помощью распределения зернового каменного материала на быстрозатвердевающие слои полиуретановых смесей.

Значения коэффициентов сцепления дорожных покрытий исследователи обработали с помощью методов математической статистики. Шероховатая поверхность покрытий обеспечила высокий коэффициент сцепления на всех участках дорог и при использовании всех фракций» - заявляет пресс-служба Пермского политехнического университета, где, собственно, и было разработано покрытие.

Сообщается, что власти региона уже дали добро на тестовое использование нового вещества на дорогах общего пользования. На некоторых трассах Пермского края и Саратовской области отечественная разработка уже применяется.