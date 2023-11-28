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28 ноя 2023

В России спрос на запчасти для китайских авто вырос на 10%, но ждать их придется больше месяца

В России спрос на запчасти для китайских авто вырос на 10%, но ждать их придется больше месяца

Спрос на запчасти для китайских автомобилей вырос на 10%, когда как предложений стало на 15% больше. Страховщики отмечают, что детали для ремонта автомобиля после серьезного ДТП приходится ждать до 40 дней

Больше всего вырос спрос на запчасти для автомобилей марки Omoda (+66%), Exceed (+41%) и Changan (+35%). Далее идут Chery (+5%), Geely (+9%), FAW (+9%), JAC (+9%) и Haval (+16%). С другой стороны, автомобили марок Jetour, Forthing и Evolute практически не испытывают трудностей в ремонте. К ним также можно приписать авто брендов Zeekr и HiPhi.

В связи с повышением спроса увеличилась и стоимость комплектующих. К примеру, фары и стекла подорожали на 5%, масляные фильтры на 7%, свечи на 8%, кузовные запчасти на 12% и больше всего поднялась цена тормозных дисков и амортизаторов - на 17%.

Согласно заявлению главы Российского союза автостраховщиков (РСА), на рынке “сильно не хватает” запчастей для китайских автомобилей, что приводит к тому, что автомобилистам приходится ждать нужные запчасти от 30 до 40 дней в случае сложного ремонта после серьезного ДТП.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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